Для всех абонентов телекоммуникационной компании «Киевстар» теперь доступно важное обновление – мобильный оператор объяснил, что изменилось.

Для всех абонентов Киевстар теперь доступна обновленная услуга. А именно – Идеальный роуминг.

«С этой услугой абоненты могут и дальше общаться по выгодным тарифам в большинстве стран мира», - подчеркивают в «Киевстар».

Теперь пакет будет действовать, пока абонент не исчерпает все бонусы - максимум 3 года.

Если бонусы закончатся раньше, пакет отключится и будут действовать стандартные условия.

«Подключайте одновременно несколько пакетов – максимум 3 заявки за 30 дней», - говорят в «Киевстар».

Также мобильный оператор сообщил, что новые условия будут действовать для абонентов, подключающих Идеальный роуминг с 17 апреля.

Что касается пользователей, уже подключивших услугу, то они смогут воспользоваться ею на текущих условиях до конца срока действия.

Ранее в "Киевстар" сообщили, что на Киевстар запускает фиксированные услуги для бизнес-клиентов, которые являются поставщиками электронных коммуникационных услуг, и обновляет тарифы на услуги передачи данных и IP-транзита.

Кроме того, в "Киевстар" объясняли, при каких условиях абонент может подключиться к акции "Втрое больше" в тарифе.

"Мне писали, что только в случае приобретения нового номера или смены тарифного плана. Если я, например, перейду со своего тарифа на другой, потом вернусь обратно на предыдущий тариф или будет действовать акционная суперсила?", - уточнил один из абонентов мобильного оператора.

В "Киевстар" объяснили, что акция доступна абонентам подписки, ВСЕ ВМЕСТЕ, контракту и бизнес-абонентам, которые подключили новый номер или изменили тариф в период проведения акции.

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