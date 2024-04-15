В компанії «Lifecell» наголосили на важливому правилі, дотримання якого допоможе і надалі отримувати послуги мобільного оператора.

У «Lifecell» пояснили, як продовжити життєвий цикл номера, пише Politeka.net.

«Якщо я переведу зі свого номеру лайф на номер лайф знайомого 10 чи більше грн, у нього термін сімки автоматично продовжиться на рік?», - поцікавився один з абонентів Lifecell.

Однак у «Lifecell» відповіли, що так це не працює.

«При даному переказі коштів, вони надходять на бонусний рахунок, тому продовження не буде. Для продовження життєвого циклу номера на 365 днів важливо здійснити поповнення рахунку на 10 грн або більше єдиним платежем саме на основний баланс», - розповіли у Lifecell, як зберегти номер.

Зазначимо, поповнити рахунок іншого абонента Lifecell можна за допомогою скетч-карти. Для цього необхідно набрати комбінацію: *111*1*<код скретч-карти>*<номер абонента в форматі 380X3XXXXXXX># та натиснути кнопку виклику. Або зателефонувати 111 та слідувати підказкам інформатора.

Також поповнити рахунок іншого абонента Lifecell можна через електронні термінали оплати - при цьому необхідно вказати номер іншого абонента.

Ще один спосіб - за допомогою платіжної картки Visa, Visa Electron і Master Card через банкомати або миттєвого поповнення без комісії онлайн або подзвонивши на безкоштовні номери 4012 або 5433.

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