В компании «Lifecell» отметили важное правило, соблюдение которого поможет и в дальнейшем получать услуги мобильного оператора.

В Lifecell объяснили, как продлить жизненный цикл номера, пишет Politeka.net.

«Если я переведу со своего номера лайф на номер лайф знакомого 10 или больше грн, у него срок симки автоматически продлится на год?», – поинтересовался один из абонентов Lifecell.

Однако в Lifecell ответили, что так это не работает.

«При данном переводе средств они поступают на бонусный счет, поэтому продолжения не будет. Для продления жизненного цикла номера на 365 дней важно осуществить пополнение счета на 10 грн или более единственным платежом именно на основной баланс», – рассказали в Lifecell, как сохранить номер.

Отметим, пополнить счет другого абонента Lifecell можно с помощью скетч карты. Для этого необходимо набрать комбинацию: *111*1*<код скретч-карты>*<номер абонента в формате 380X3XXXXXXX># и нажать кнопку вызова. Или позвонить по телефону 111 и следовать подсказкам информатора.

Также пополнить счет другого абонента Lifecell можно через электронные терминалы оплаты – при этом необходимо указать номер другого абонента.

Еще один способ – с помощью платежной карты Visa, Visa Electron и Master Card через банкоматы или мгновенного пополнения без комиссии онлайн или позвонив на бесплатные номера 4012 или 5433.

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