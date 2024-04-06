Абоненти мобільного оператора «Lifecell» раптово можуть стикнутися з дійсно серйозною проблемою, блокуванням номера - що варто знати, щоб цього не сталося.

У «Lifecell» пояснили абонентам, як і чому вони можуть втратити свій номер, пише Politeka.net.

Таким чином у компанії відреагували на питання від одного з абонентів щодо циклу номера:

«Від якої дати рахується 30 днів після річного циклу дії номера? Тобто, якщо номер діє до 19 березня, то 30 днів для поповнення починають діяти 20 березня чи з 19го?».

У «Lifecell» пояснили, щощ після кожного поповнення рахунку одним платежем на суму не менше 10 грн життєвий цикл SIM продовжується на 365 днів від дати поповнення рахунку.

«Після закінчення цього терміну на 30 днів всі вихідні дії Вашого номера будуть заблоковані (незалежно від наявності коштів на рахунку)», - попередив абонентів мобільний оператор «Lifecell».

Протягом цього часу абонент буде мати мати можливість поповнити рахунок, після чого всі дії по номеру будуть розблоковані.

«Якщо Ви не поповните рахунок від 10 грн одним платежем протягом цих 30 днів, Ваш номер буде деактивовано», - додали у «Lifecell».

На це пояснення абонент вирішив уточнити: «Тобто, мені потрібно поповнити до 18-го квітня включно?».

У свою чергу представниця «Lifecell» наголосила на важливості поповнити рахунок на 10 грн або більше єдиним платежем не пізніше, ніж на 30 день після блокування вихідних дій за номером.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що інвестиційна компанія NJJ Capital французького мільярдера Ксав’є Ніля погодилася викупити за 500 мільйонів доларів lifecell.

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