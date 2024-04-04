Мобільний оператор «Lifecell» повідомив абонентам про зміни, які почнуть діяти вже з наступного тижня, а саме – з 10 квітня.

В «Lifecell» готуються до змін в деяких тарифних планах. На даний момент нововведення торкнуться тільки корпоративних клієнтів.

Так, в «Lifecell» підкреслили, що відбудуться зміни в умовах надання послуг в деяких тарифних планах. А саме, починаючи з 10 квітня вводяться зміни в тарифному плані «Бізнес Стартап».

Так, після використання інтернету 30 Гб в пакеті послуг буде використовуватися безлімітний інтернет на швидкості 1 мегабіт за секунду.

«Всі інші умови залишаються без змін», - запевнили в «Lifecell».

Чи відбудуться в майбутньому зміни для інших абонентів «Lifecell» на даний момент невідомо.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що угода з продажу lifecell, ймовірно, буде закрита до вересня 2024 року. Продаж відбудеться лише тоді, коли держава стягне у свою користь пакет акцій компанії, що опосередковано належить підсанкційному російському олігарху Михайлу Фрідману та його партнерам, повідомлялося у матеріалі Forbes Ukraine.

Французький мільярдер Ксав’є Ньєль готовий заплатити за lifecell та ще два українські активи турецької Turkcell 525 млн доларів.

Нагадаємо, що раніше про зміни послугах і деяких тарифах передплати та контракту повідомили у «Київстар». Це спричинило хвилю обурення серед абонентів мобільного оператора.

Останні новини України:

У Monobank оголосили про редизайн застосунку: що змінилося.

У Lifecell розповіли, як налаштувати 5G на Android і iPhone: найпростіші способи.

"Київстар" оголосив дати, після яких тарифи зміняться.