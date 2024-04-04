Мобильный оператор Lifecell сообщил абонентам об изменениях, которые начнут действовать уже со следующей недели, а именно – с 10 апреля.

В Lifecell готовятся к изменениям в некоторых тарифных планах. На данный момент нововведения коснутся только корпоративных клиентов.

Так, в Lifecell подчеркнули, что произойдут изменения в условиях предоставления услуг в некоторых тарифных планах. А именно, начиная с 10 апреля, вводятся изменения в тарифном плане «Бизнес Стартап».

Так, после использования интернета 30 Гб в пакете услуг будет использоваться безлимитный интернет на скорости 1 мегабит в секунду.

"Все остальные условия остаются без изменений", - заверили в "Lifecell".

Состоятся ли в будущем изменения для других абонентов «Lifecell» на данный момент неизвестно.

Напомним, ранее стало известно, что соглашение о продаже lifecell, вероятно, будет закрыто до сентября 2024 года. Продажа состоится только тогда, когда государство взыщет в свою пользу пакет акций компании, косвенно принадлежащий подсанкционному российскому олигарху Михаилу Фридману и его партнерам, сообщалось в материале Forbes Ukraine.

Французский миллиардер Ксавье Ньель готов заплатить за lifecell и еще два украинских актива турецкой Turkcell 525 млн долларов.

Напомним, что ранее об изменениях услуг и некоторых тарифах сообщили в «Киевстар». Это повлекло за собой волну возмущения среди абонентов мобильного оператора.

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