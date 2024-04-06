Абоненты мобильного оператора «Lifecell» внезапно могут столкнуться с действительно серьезной проблемой, блокировкой номера – что следует знать, чтобы этого не произошло.

В Lifecell объяснили абонентам, как и почему они могут потерять свой номер, пишет Politeka.net.

Таким образом в компании отреагировали на вопросы от одного из абонентов относительно цикла номера:

«От какой даты числится 30 дней после годового цикла действия номера? То есть, если номер действует до 19 марта, то 30 дней для пополнения начинают действовать 20 марта или с 19-го?».

В «Lifecell» объяснили, что после каждого пополнения счета одним платежом на сумму не менее 10 грн жизненный цикл SIM продолжается на 365 дней от даты пополнения счета.

«По истечении этого срока на 30 дней все исходящие действия Вашего номера будут заблокированы (независимо от наличия средств на счете)», – предупредил абонентов мобильный оператор «Lifecell».

В течение этого времени у абонента будет возможность пополнить счет, после чего все действия по номеру будут разблокированы.

"Если Вы не пополните счет от 10 грн одним платежом в течение этих 30 дней, Ваш номер будет деактивирован", - добавили в Lifecell.

На это объяснение абонент решил уточнить: «То есть, мне нужно пополнить до 18 апреля включительно?».

В свою очередь представительница «Lifecell» подчеркнула важность пополнить счет на 10 грн или более единым платежом не позднее, чем на 30 день после блокировки исходных действий по номеру.

Напомним, ранее стало известно, что инвестиционная компания NJJ Capital французского миллиардера Ксавье Ниля согласилась выкупить за 500 миллионов долларов lifecell.

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