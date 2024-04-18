У телекомуніаційній компанії «Київстар» надали актуальну інформацію щодо своїх послуг а проблем, з якими стикаються абоненти.

У «Київстар» прокоментували ситуацію, через яку абоненти можуть залишитись без зв’язку та Інтернету, пише Politeka.net.

Таким чином у компанії відреагували на скарги стосовно зникнення зв’язку через відключення електроенергії.

«А з яких таких справ такий підйом тарифу? Коли якість нижче за нуль! Відключення світла, і все! Ні інтернету, ні зв'язку!... Як тільки вимкнули світло і все лягає! Навіть домашній інтернет! Замислюватимуся про зміну оператора, мене таке категорично не влаштовує. Ціни ви піднімаєте, але при цьому нічого не робите… Я гроші плачу за що? За те, що сиджу без інтернету і мережі? То ваші проблеми,а не мої…», - поскаржився один з абонентів «Київстар» на офіційній сторінці компанії у Facebook.

У «Київстар» зробили пояснення щодо зникнення зв’язку та Інтернету:

«Ситуація з відключенням електроенергії відбуваються не з вини компанії (форс-мажорні обставини), Київстар використовує усі технічні можливості, щоб забезпечити роботу базових станцій в умовах відключення електроенергії через аварії або планові роботи».

Нагадаємо, раніше у компанії помідомили про підвищення тарифів. Це спричинило хвилю критики з боку абонентів мобільного оператора.

Також нагадаємо, що Укренерго попередило промислових споживачів про можливе застосування графіків відключення енергопостачання 18 квітня.

У свою чергу ДТЕК оновила графіки відключень електроенергії для Києва, для гнучкості розділивши споживачів на шість груп (раніше було три).

Зараз графіки не застосовуються, але у випадку підвищеного попиту на електроенергію у столиці й нестачі генерації від центральної енергосистеми можуть бути вказівки на застосування графіків відключення.

У компанії зазначили, що через похолодання в Україні зросло споживання електроенергії і в енергосистемі виник дефіцит потужності.

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