В телекоммуниационной компании «Киевстар» предоставили актуальную информацию о своих услугах и проблемах, с которыми сталкиваются абоненты.

В «Киевстар» прокомментировали ситуацию, из-за которой абоненты могут остаться без связи и Интернета, пишет Politeka.net.

Таким образом, в компании отреагировали на жалобы по поводу исчезновения связи из-за отключения электроэнергии.

«А по каким таким делам такой подъем тарифа? Когда качество ниже нуля! Отключение света, и все! Ни интернета, ни связи!... Как только выключили свет и все ложится! Даже домашний интернет! Буду задумываться о смене оператора, меня такое категорически не устраивает. Цены вы поднимаете, но при этом ничего не делаете… Я деньги плачу за что? За то что сижу без интернета и сети? Это ваши проблемы, а не мои…» , - пожаловался один из абонентов «Киевстар» на официальной странице компании в Facebook.

В «Киевстар» сделали объяснения по поводу исчезновения связи и Интернета:

«Ситуация с отключением электроэнергии происходят не по вине компании (форс-мажорные обстоятельства), Киевстар использует все технические возможности для обеспечения работы базовых станций в условиях отключения электроэнергии из-за аварий или плановых работ».

Напомним, ранее в компании сообщили о повышении тарифов. Это спровоцировало волну критики со стороны абонентов мобильного оператора.

Также напомним, что Укрэнерго предупредило промышленных потребителей о возможном применении графиков отключения энергоснабжения 18 апреля.

В свою очередь, ДТЭК обновила графики отключений электроэнергии для Киева, для гибкости разделив потребителей на шесть групп (ранее было три).

Сейчас графики не применяются, но в случае повышенного спроса на электроэнергию в столице и нехватки генерации центральной энергосистемы могут быть указания на применение графиков отключения.

В компании отметили, что из-за похолодания в Украине выросло потребление электроэнергии и в энергосистеме возник дефицит мощности.

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