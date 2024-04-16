Абоненти мобільного оператора «Київстар» обурені черговими змінами, люди скаржаться, що компанія просто знущається з них.

Абоненти «Київстар» масово скаржаться на тарифи, які підвищились і повідомляють, що при цьому не мають необхідності користуватися всіма запропонованими послугами.

«Кнопочний телефон, два місяці пройшло, як з сімдесяти п'яти перевели на сто . Сьогодні прийшла СМС: вже сто двадцять п'ять. В моєму телефоні немає інтернету і я пенсіонер. Це просто ви знущаєтесь над нами»,

«На мій контракт в кнопочному телефоні тариф підняли, так багато послуг, якими я не зможу користуваттися, а відмовитися не можна – плати, а не користуйся»,

«На жаль, мені теж підняли вартість. Кожен рік переводять на новий тариф. Раніше такого не було. Тариф був по кілька років», - скаржаться абоненти на сторінці «Київстар» у Facebook.

У «Київстар» на тлі скарг зробили нову заяву стосовно необхідності змінити тарифи. У компанії наполягають, що ця зміна необхідна для того, щоб мати змогу підтримувати роботу мережі, продовжувати будувати нові базові станції та розширювати покриття 4G, а також інвестувати в енергонезалежність мережі.

«Вартість на всі послуги та товари зростає, але ви платите у цих випадках за той самий обсяг послуг або товарів. Без цього у 2024 році нам буде складніше забезпечувати українців надійним зв’язком, розширювати покриття мережі та інвестувати в стійкість і стабільність її роботи», - кажуть у «Київстар».

Також у «Київстар» пояснили, що якщо людині не підходять умови тарифу, вартість якого зросла, можна обрати собі інший тариф самостійно, змінивши на той, який більше відповідає потребам і можливостям.

Крім того, у «Київстар» повідомили, що для абонентів, яким 60 і більше років, компанія пропонує спеціальний тариф тільки для дзвінків - "Любов до батьків".

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