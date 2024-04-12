Телекомунікаційна компанія «Київстар» повідомила абонентам, чи будуть нові компенсації через те, що вони отримують послуги не повною мірою. Так, абоненти скаржаться, що нові ворожі атаки на енергетичну інфраструктуру призводять до відключень електроенергії і, як наслідок, до відсутності в тому числі домашнього інтернету і зв'язку.

«У Харкові через проблеми зі світлом повністю відсутня інет домашній.. мобільний кілька годин ледве ледве - розумію війна і, тим не менш, плату знімаєте щодня», - поскаржилась одна з абоненток «Київстар».

У «Київстар» на критику відповіли, підкресливши, що компанія використовує усі технічні можливості, щоб забезпечити роботу базових станцій в умовах відключення електроенергії через аварії або планові роботи.

«Для надання мобільного інтернету необхідно більше постійної потужності для запуску обладнання, яке іноді неможливо задіяти в аварійному режимі, тож пріоритет в першу чергу надається "голосу" (мобільному зв'язку), аби ви якомога довше залишались на зв’язку», - пояснили в «Київстар» ситуацію.

Також в компанії повідомили, чи чекати абонентам на нові компенсації:

«Оскільки ситуація з відключенням електроенергії відбуваються не з вини компанії (форс-мажорні обставини), а через військову агресію та обстріли енергетичної інфраструктури, то компенсація не передбачена».

У свою чергу абонентка зазначила, що знімати гроші "за повітря" - це занадто.

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