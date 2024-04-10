У телекомунікаційній компанії «Київстар» зробили важливе пояснення, яке може засмутити власників деяких моделей смартфонів Android.

У компанії «Київстар» відреагували на труднощі, з якими стикнулася одна з клієнток мобільного оператора, пише Politeka.net.

«Видалила була додаток, щоб звільнити трохи пам'яті, а тепер бачу таке (скріншот). І що тепер робити, де взяти ту (стару мою) версію, яка була сумісна?», - розповіла абонентка «Київстар» про свою проблему.

Однак, як виявилося вирішити цю проблему абонентці буде не просто.

«Встановити додаток Мій Київстар можливо лише якщо версія ОС Android не нижче 7.0… Якщо версія Android нижче 7.0, встановити додаток, на жаль, не вдасться. », - повідомили у «Київстар».

У «Київстар» також зазначили, що увійти до кабінету абонент зможе лише, якщо додаток буде встановлений на іншому пристрої з версією вище 7.0 і уточнили, що поповнити рахунок абонент може і на сайті компанії. Що ж стосується підключення якоїсь послуги, це також можна зробити, зателефонувавши до оператора «Київстар».

Нагадаємо, для деяких абонентів «Київстар» почали діяти зміни в додаткових послугах і деяких тарифах передплати та контракту.

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