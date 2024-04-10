В телекоммуникационной компании Киевстар сделали важное объяснение, которое может огорчить владельцев некоторых моделей смартфонов Android.

В компании Киевстар отреагировали на трудности, с которыми столкнулась одна из клиенток мобильного оператора, пишет Politeka.net.

«Удалила было приложение, чтобы освободить немного памяти, а теперь вижу такое (скриншот). И что теперь делать, где взять ту (старую мою) версию, которая была совместима?», – рассказала абонентка «Киевстар» о своей проблеме.

Однако, как оказалось решить эту проблему, абонентке будет не просто.

«Установить приложение Мой Киевстар возможно только, если версия ОС Android не ниже 7.0… Если версия Android ниже 7.0, установить приложение, к сожалению, не удастся», – сообщили в «Киевстар».

В «Киевстар» также отметили, что войти в кабинет абонент сможет только, если приложение будет установлено на другом устройстве с версией выше 7.0 и уточнили, что пополнить счет абонент может и на сайте компании. Что касается подключения какой-либо услуги, это также можно сделать, позвонив оператору «Киевстар».

Напомним, для некоторых абонентов Киевстар начали действовать изменения в дополнительных услугах и некоторых тарифах предоплаты и контракта.

Последние новости Украины:

Номера могут заблокировать: всех абонентов Lifecell предупредили о неприятном.

"Киевстар" на фоне повышения тарифов объявил о нововведениях: что еще изменилось.

Абоненты застыдили "Киевстар" после новых тарифов.