Зміни, про які попереджають абонентів «Київстар» вже почнуть діяти з 17 квітня, пише Politeka.net.
Саме з цього дня для всіх абонентів Київстар буде доступна оновлена послуга Ідеальний роумінг. З цією послугою, зазначають у «Київстар» абоненти можуть і далі спілкуватися за вигідними тарифами у більшості країн світу.
Тепер пакет діятиме доки абонент не вичерпає всі бонуси — максимум 3 роки.
«Якщо бонуси закінчаться раніше — пакет відключиться і діятимуть стандартні умови», - пояснили у «Київстар» подробиці оновлення.
Абонент зможе підключити декілька пакетів - максимум 3 заявки за 30 днів.
У «Київстар» також уточнюють, що нові умови діятимуть для абонентів, які підключать Ідеальний роумінг з 17 квітня.
Що ж стосується користувачів, що вже підключили послугу – вони зможуть користуватися нею на поточних умовах до кінця терміну дії.
У «Київстар» також наголосили на важливому нюансі, про які абонентам необхідно знати.
«Закриваються пакети Простий роумінг та Комфортний роумінг», - попереджають у «Київстар.
У користувачів цих пакетів умови діятимуть до кінця оплаченого періоду. У «Київстар» також наголосили, що чекає на корпоративних клієнтів – для них умови замовлення та користування Комфортним роумінгом залишаються без змін.
Останні новини України:
Оновлені тарифи "Київстар" починають діяти: кому доведеться переплачувати.
Як швидко приховати свій номер телефону: абонентам "Lifeccell" дали корисны комбінації.
Номери можуть заблокувати: всіх абонентів "Lifecell" попередили про неприємне.