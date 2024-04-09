У телекомунікаційній компанії «Київстар» готуються до чергових змін, які стосуються всіх абонентів – дізнайтеся подробиці.

Зміни, про які попереджають абонентів «Київстар» вже почнуть діяти з 17 квітня, пише Politeka.net.

Саме з цього дня для всіх абонентів Київстар буде доступна оновлена послуга Ідеальний роумінг. З цією послугою, зазначають у «Київстар» абоненти можуть і далі спілкуватися за вигідними тарифами у більшості країн світу.

Тепер пакет діятиме доки абонент не вичерпає всі бонуси — максимум 3 роки.

«Якщо бонуси закінчаться раніше — пакет відключиться і діятимуть стандартні умови», - пояснили у «Київстар» подробиці оновлення.

Абонент зможе підключити декілька пакетів - максимум 3 заявки за 30 днів.

У «Київстар» також уточнюють, що нові умови діятимуть для абонентів, які підключать Ідеальний роумінг з 17 квітня.

Що ж стосується користувачів, що вже підключили послугу – вони зможуть користуватися нею на поточних умовах до кінця терміну дії.

У «Київстар» також наголосили на важливому нюансі, про які абонентам необхідно знати.

«Закриваються пакети Простий роумінг та Комфортний роумінг», - попереджають у «Київстар.

У користувачів цих пакетів умови діятимуть до кінця оплаченого періоду. У «Київстар» також наголосили, що чекає на корпоративних клієнтів – для них умови замовлення та користування Комфортним роумінгом залишаються без змін.

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