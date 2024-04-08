У телекомунікаційній компанії «Київстар» попередили абонентів про зміни, які які позначаться на їхніх гаманцях.

У «Київстар» готуються до змін в додаткових послугах і деяких тарифах передплати та контракту, пише Politeka.net.

«Зміни стосуватимуться тарифів, які не оновлювалися з минулого року й раніше», - пояснюють у «Київстар».

Тарифи зміняться у два етапи. Так, Для деяких тарифів передплати зміни почнуть діяти з 9 квітня. А для контрактних тарифів і бізнес-клієнтів — з 1 травня.

Крім того, «Київстар» уніфікує умови оплати додаткових послуг, таких як інтернет, дзвінки та SMS, після використання тарифних обсягів, а також надасть додаткові послуги.

Звісно, такі зміни розлютили абонентів. Особливо тих, хто не користується мобільним Інтернетом.

«Ви що, збанкрутуєтесь, якщо як інші провайдери залишите стареньким на кнопочні мобілки тариф без поповнення кожні 4 тиждні? Ми оплачуємо 4 номери по 150, тільки для дзвінків без використання мгб, тепер ви 200 гривень встановили. Якщо вам мало 600 гривень кожні 4 тиждні, то від мене буде 0»,

«Нафіга людям з кнопочними телефонами інтернет? Зробіть їм тариф тільки на дзвінки, хіба не можна?», - обурюються абоненти.

У свою чергу «Київстар» наголошують, що у разі необхідності абоненти можуть обрати собі новий тариф.

«Мінімальний тариф має вартість 125 грн… Для наших абонентів, яким 60 і більше років, ми пропонуємо спеціальний тариф "Любов для батьків"», - додали у «Київстар».

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