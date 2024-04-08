В телекоммуникационной компании «Киевстар» предупредили абонентов об изменениях, которые отразятся на их кошельках.

В «Киевстар» готовятся к изменениям в дополнительных услугах и некоторых тарифах подписки и контракта, пишет Politeka.net.

«Изменения будут касаться тарифов, которые не обновлялись с прошлого года и раньше», – объясняют в «Киевстаре».

Тарифы изменятся в два этапа. Так, для некоторых тарифов предоплаты изменения начнут действовать с 9 апреля. А для контрактных тарифов и бизнес-клиентов – с 1 мая.

Кроме того, «Киевстар» унифицирует условия оплаты дополнительных услуг, таких как интернет, звонки и SMS после использования тарифных объемов, а также предоставит дополнительные услуги.

Конечно, такие изменения разозлили абонентов. Особенно тех, кто не пользуется мобильным Интернетом.

«Вы что, обанкротитесь, если как прочие провайдеры оставите стареньким на кнопочные мобилки тариф без пополнения каждые 4 недели? Мы оплачиваем 4 номера по 150, только для звонков без использования МГБ, теперь вы 200 гривен установили. Если вам мало 600 гривен каждые 4 недели, то от меня будет 0»,

«Нафига людям с кнопочными телефонами интернет? Сделайте им тариф только на звонки, разве нельзя? , – возмущаются абоненты.

В свою очередь, «Киевстар» отмечают, что в случае необходимости абоненты могут выбрать себе новый тариф.

«Минимальный тариф имеет стоимость 125 грн… Для наших абонентов, которым 60 и более лет, мы предлагаем специальный тариф «Любовь для родителей»», – добавили в «Киевстар».

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