Изменения, о которых предупреждают абонентов «Киевстар», уже начнут действовать с 17 апреля, пишет Politeka.net.
Именно с этого дня для всех абонентов Киевстар будет доступна обновленная услуга Идеальный роуминг. С этой услугой, отмечают в «Киевстаре», абоненты могут и дальше общаться по выгодным тарифам в большинстве стран мира.
Теперь пакет будет действовать, пока абонент не исчерпает все бонусы — максимум 3 года.
«Если бонусы закончатся раньше, пакет отключится и будут действовать стандартные условия», - пояснили в «Киевстар» подробности обновления.
Абонент сможет подключить несколько пакетов – максимум 3 заявки за 30 дней.
В Киевстар также уточняют, что новые условия будут действовать для абонентов, которые подключат Идеальный роуминг с 17 апреля.
Что касается пользователей, уже подключивших услугу – они смогут пользоваться ею на текущих условиях до конца срока действия.
В «Киевстар» также отметили важный нюанс, о которых абонентам необходимо знать.
«Закрываются пакеты Простой роуминг и Комфортный роуминг», – предупреждают в «Киевстаре».
У пользователей этих пакетов условия будут действовать до конца оплаченного периода. В «Киевстаре» также отметили, что ждет корпоративных клиентов – для них условия заказа и пользования Комфортным роумингом остаются без изменений.
Последние новости Украины:
Обновленные тарифы "Киевстар" начинают действовать: кому придется переплачивать.
Как быстро скрыть свой номер телефона: абонентам Lifeccell дали полезные комбинации.
Номера могут заблокировать: всех абонентов Lifecell предупредили о неприятном.