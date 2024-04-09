В телекоммуникационной компании «Киевстар» готовятся к очередным изменениям, которые коснутся всех абонентов – узнайте подробности.

Изменения, о которых предупреждают абонентов «Киевстар», уже начнут действовать с 17 апреля, пишет Politeka.net.

Именно с этого дня для всех абонентов Киевстар будет доступна обновленная услуга Идеальный роуминг. С этой услугой, отмечают в «Киевстаре», абоненты могут и дальше общаться по выгодным тарифам в большинстве стран мира.

Теперь пакет будет действовать, пока абонент не исчерпает все бонусы — максимум 3 года.

«Если бонусы закончатся раньше, пакет отключится и будут действовать стандартные условия», - пояснили в «Киевстар» подробности обновления.

Абонент сможет подключить несколько пакетов – максимум 3 заявки за 30 дней.

В Киевстар также уточняют, что новые условия будут действовать для абонентов, которые подключат Идеальный роуминг с 17 апреля.

Что касается пользователей, уже подключивших услугу – они смогут пользоваться ею на текущих условиях до конца срока действия.

В «Киевстар» также отметили важный нюанс, о которых абонентам необходимо знать.

«Закрываются пакеты Простой роуминг и Комфортный роуминг», – предупреждают в «Киевстаре».

У пользователей этих пакетов условия будут действовать до конца оплаченного периода. В «Киевстаре» также отметили, что ждет корпоративных клиентов – для них условия заказа и пользования Комфортным роумингом остаются без изменений.

Последние новости Украины:

Обновленные тарифы "Киевстар" начинают действовать: кому придется переплачивать.

Как быстро скрыть свой номер телефона: абонентам Lifeccell дали полезные комбинации.

Номера могут заблокировать: всех абонентов Lifecell предупредили о неприятном.