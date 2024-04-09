Як швидко і надійно приховати номер свого мобільного телефону – у компанії «Lifecell» зробили пояснення, яке стосується всіх абонентів.

Так, якщо є необхідність приховати номер свого мобільного телефону, абоненти «Lifecell» можуть це легко зробити.

У «Lifecell» підкреслили, що приховати номер можна за допомогою послуги «Заборона визначення номера».

«Послуга дозволяє приховати ваш номер від абонента, якому ви телефонуєте на 30 днів або на 1 день», - пояснили у Lifecell.

Як саме відбувається приховування номера абонента Lifecell – після підключення послуги номер буде засекречено і він не буде відображатися під час дзвінків іншим абонентам.

Для того, щоб приховати свій номер телефону на 30 днів, абоненти «Lifecell» повинні набрати *123*2547#, натиснути кнопку виклику та підтвердити свій запит. Або ж надіслати з текстом CLIR[пробіл]VKL на номер 123.

Як приховати свій номер телефону.

Ще один вартінт замовлення послуги для того, щоб приховати свій номер телефону – подзвонити за номером *123# та вибрати категорію Upravlinnya rahunkom, Zaborona vyznachennya nomeru.

«Після підключення послуги ваш номер буде засекречено, і він не буде відображатися під час дзвінків іншим абонентам», - підкреслюють у «Lifecell».

Також цю послугу можна замовити на 1 день. Для цього абоненту слід набрати *123*1212#, натиснути кнопку виклику та підтвердити свій запит.

Або надіслати SMS з текстом CLIR1D VKL на номер 123.

«Ви також маєте можливість обирати: відображати свій номер під час наступного дзвінка або ні. Якщо ви хочете, щоб ваш номер відображався на екрані телефону абонента, якому ви телефонуєте, наберіть префікс *31# перед номером телефону абонента», - пояснили у «Lifecell».

Як приховати свій номер телефону.

У «Lifecell» також повідомили всім абонентам, що вони можуть управляти відображенням свого номера, змінюючи відповідні налаштування в меню вашого мобільного телефону. Для цього необхідно звернутися до інструкції мобільного телефону.

«Зверніть увагу, що послуга «Заборона визначення номера» не приховує ваш номер, коли ви надсилаєте SMS», - попередили у Lifecell щодо послуги приховування номеру.

Вартість послуги, яка дозволяє приховати номер телефону - 50 грн (з ПДВ та ПФ) за 30 днів.

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