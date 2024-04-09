Как быстро и надежно скрыть номер своего мобильного телефона – в компании Lifecell сделали объяснение, которое касается всех абонентов.

Так, если есть необходимость скрыть номер своего мобильного телефона, абоненты Lifecell могут это легко сделать.

В Lifecell подчеркнули, что скрыть номер можно с помощью услуги «Запрет определения номера».

«Услуга позволяет скрыть ваш номер от абонента, которому вы звоните по телефону на 30 дней или на 1 день», - пояснили в Lifecell.

Как происходит скрытие номера абонента Lifecell – после подключения услуги номер будет засекречен и он не будет отображаться во время звонков другим абонентам.

Чтобы скрыть свой номер телефона на 30 дней, абоненты «Lifecell» должны набрать *123*2547#, нажать кнопку вызова и подтвердить свой запрос. Или отправить с текстом CLIR[пробел]VKL на номер 123.

Как скрыть номер своего телефона.

Еще один вариант заказа услуги для того, чтобы скрыть свой номер телефона – позвонить по номеру *123# и выбрать категорию Upravlinnya rahunkom, Zaborona vyznachennya nomeru.

«После подключения услуги, ваш номер будет засекречен, и он не будет отображаться во время звонков другим абонентам», - подчеркивают в «Lifecell».

Также данную услугу можно заказать на 1 день. Для этого абоненту следует набрать *123*1212#, нажать кнопку вызова и подтвердить запрос.

Или отправить SMS с текстом CLIR1D VKL на номер 123.

«Вы также можете выбирать: отображать свой номер во время следующего звонка или нет. Если вы хотите, чтобы ваш номер отображался на экране телефона абонента, которому вы звоните, наберите префикс *31# перед номером телефона абонента», – пояснили в Lifecell.

Как скрыть номер своего телефона.



В Lifecell также сообщили всем абонентам, что они могут управлять отображением своего номера, изменяя соответствующие настройки в меню вашего мобильного телефона. Для этого необходимо обратиться к руководству мобильного телефона.

«Обратите внимание, что услуга «Запрет определения номера» не скрывает ваш номер при отправке SMS», - предупредили в Lifecell по поводу услуги сокрытия номера.

Стоимость услуги, которая позволяет скрыть номер телефона – 50 грн (с НДС и ПФ) за 30 дней.

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