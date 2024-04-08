На порталі «Дія» можна подати онлайн-заяву на на перерахунок пенсії, але є важливий нюанс, про який необхідно знати, щоб не турбуватися за свої виплати.

Так, в «Дія» пояснили щодо повторної подачі заяви на перерахунок пенсії і куди звертатися, якщо необхідні уточнення.

«Я 04.04.2024 подала заяву через Дію на поновлення/ перерахунок пенсії. Однак мені прийшло повідомлення на мій e-mail: "Упс, реєстр не відповідає! Вашу заявку на перерахунок пенсії не відправлено. Спробуйте повторити пізніше". Однак на порталі ПФУ у моєму кабінеті зʼявилися повідомлення про отримання заяви на перерахунок пенсії та "Принято до роботи". Тому в мене питання: потрібно чи ні мені надавати повторну заяву на перерахунок пенсії? Можливо то був сбій в Дії?», - поцікавилася жінка на офіційній сторінці «Дія» у Facebook.

У «Дія» пояснили, що у такому випадку повторно подавати заяву не потрібно.

«Щоб бути спокійними, також зверніться до ПФУ для уточнення статусу заяви. Контакти: 0 800 503 753, info@pfu.gov.ua», - повідомили у «Дія».

Зазначимо, що подати заяву на перерахунок пенсії можна лише на порталі «Дія». У застосунку на смартфоні цього зробити не вдасться.

Спочатку потрібно зареєструватися чи авторизуватися в кабінеті громадянина на порталі "Дія". Потім необхідно вибрати послугу, заповнити необхідні дані та додати відскановані документи. Наступний крок – підпишіть заяву за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

Коли рішення про перерахування пенсії буде ухвалено, на електронну пошту надійде повідомлення.

Після цього можна буде завантажити та роздрукувати рішення.

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