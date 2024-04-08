Так, в «Дія» объяснили по поводу повторной подачи заявления на перерасчет пенсии и куда обращаться, если необходимы уточнения.
«Я 04.04.2024 подала заявление через Дія на возобновление/перерасчет пенсии. Однако мне пришло сообщение на мой e-mail: "Упс, реестр не отвечает! Ваша заявка на перерасчет пенсии не отправлена. Попробуйте повторить позже". Однако на портале ПФУ в моем кабинете появились сообщения о получении заявления на перерасчет пенсии и "Принято к работе". Поэтому у меня вопрос: нужно или нет мне давать повторное заявление на перерасчет пенсии? Возможно, это был сбой в Дія?», - поинтересовалась женщина на официальной странице «Дія» в Facebook.
В «Дія» объяснили, что в таком случае повторно подавать заявление не нужно.
«Чтобы быть спокойными, также обратитесь в ПФУ для уточнения статуса заявления. Контакты: 0800503753, info@pfu.gov.ua», - сообщили в «Дія».
Отметим, что подать заявление на перерасчет пенсии можно только на портале Дія. В приложении на смартфоне этого сделать не получится.
Сначала нужно зарегистрироваться или авторизоваться в кабинете гражданина на портале "Діяе". Затем необходимо выбрать услугу, заполнить необходимые данные и добавить отсканированные документы. Следующий шаг – подпишите заявление с помощью квалифицированной электронной подписи.
Когда решение о перечислении пенсии будет принято, на электронную почту поступит сообщение.
После этого можно будет загрузить и распечатать решение.
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