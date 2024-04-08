На портале «Дія» можно подать онлайн-заявление на перерасчет пенсии, но есть важный нюанс, о котором необходимо знать, чтобы не беспокоиться за свои выплаты.

Так, в «Дія» объяснили по поводу повторной подачи заявления на перерасчет пенсии и куда обращаться, если необходимы уточнения.

«Я 04.04.2024 подала заявление через Дія на возобновление/перерасчет пенсии. Однако мне пришло сообщение на мой e-mail: "Упс, реестр не отвечает! Ваша заявка на перерасчет пенсии не отправлена. Попробуйте повторить позже". Однако на портале ПФУ в моем кабинете появились сообщения о получении заявления на перерасчет пенсии и "Принято к работе". Поэтому у меня вопрос: нужно или нет мне давать повторное заявление на перерасчет пенсии? Возможно, это был сбой в Дія?», - поинтересовалась женщина на официальной странице «Дія» в Facebook.

В «Дія» объяснили, что в таком случае повторно подавать заявление не нужно.

«Чтобы быть спокойными, также обратитесь в ПФУ для уточнения статуса заявления. Контакты: 0800503753, info@pfu.gov.ua», - сообщили в «Дія».

Отметим, что подать заявление на перерасчет пенсии можно только на портале Дія. В приложении на смартфоне этого сделать не получится.

Сначала нужно зарегистрироваться или авторизоваться в кабинете гражданина на портале "Діяе". Затем необходимо выбрать услугу, заполнить необходимые данные и добавить отсканированные документы. Следующий шаг – подпишите заявление с помощью квалифицированной электронной подписи.

Когда решение о перечислении пенсии будет принято, на электронную почту поступит сообщение.

После этого можно будет загрузить и распечатать решение.

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