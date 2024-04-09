Вже з сьогоднішнього дня для абонентів «Київстар» починають діяти зміни в додаткових послугах і деяких тарифах передплати та контракту.

Зміни, оголошені «Київстар» відбудуться в два етапи. Так, для деяких оновлення наповнення й умови обслуговування зміняться вже із сьогоднішнього дня – з 9 квітня. Для інших – з 1 травня.

Як попереджали у «Київстар», з 9 квітня зміни торкнуть деяких тарифів передплати, а з 1 травня - для контрактних тарифів і бізнес-клієнтів.

«Зміни стосуватимуться тарифів, які не оновлювалися з минулого року й раніше», - йшлося у зверненні «Київстар» до абонентів.

У середньому ціна зміниться на 25–70 грн, пояснювали у «Київстар».

Але такі зміни стали шоком для деяких абонентів оператора. Люди, зокрема, погрожують перейти до іншого оператора:

«… З 55 гривень до 100 гривень на місяць....так ось, що я скажу на це...тепер Київстар не буде мені диктувати свої умови, а я буду. Або умови тарифу залишаються незмінними, або я переходжу до іншого оператора (з Київстар я більше 18 років)....думайте!!!... Цей тариф не вартує 100 гривень....а за додаткові гігабайти інтернету не збираюсь доплачувати».

У «Київстар», відповідаючи на критику попереджають, що відмовитись абоненту від умов цього тарифу не можна, але є можливість обрати інший тариф:

«Зміни стосуються всіх користувачів цього тарифу, отже, відмовитися від них в індивідуальному порядку можливості немає.

Проте ви можете вибрати собі інший тариф самостійно на той, який більше відповідає вашим потребам….».

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