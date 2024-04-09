Уже с сегодняшнего дня для абонентов Киевстар начинают действовать изменения в дополнительных услугах и некоторых тарифах предоплаты и контракта.

Изменения, объявленные «Киевстар», произойдут в два этапа. Так, для некоторых обновлений наполнение и условия обслуживания изменятся уже с сегодняшнего дня – с 9 апреля. Для других – с 1 мая.

Как предупреждали в «Киевстаре», с 9 апреля изменения коснутся некоторых тарифов предоплаты, а с 1 мая – для контрактных тарифов и бизнес-клиентов.

«Изменения будут касаться тарифов, которые не обновлялись с прошлого года и раньше», - говорилось в обращении «Киевстар» к абонентам.

В среднем цена изменится на 25–70 грн, объясняли в «Киевстаре».

Но подобные изменения стали шоком для некоторых абонентов оператора. Люди, в частности, угрожают перейти к другому оператору:

«…С 55 гривен до 100 гривен в месяц….так вот, что я скажу на это…теперь Киевстар не будет мне диктовать свои условия, а я буду. Либо условия тарифа остаются неизменными, или я перехожу к другому оператору (с Киевстар я больше 18 лет)....думайте!!!... Этот тариф не стоит 100 гривен....а за дополнительные гигабайты интернета не собираюсь доплачивать».

В «Киевстар», отвечая на критику, предупреждают, что отказаться абоненту от условий этого тарифа нельзя, но есть возможность выбрать другой тариф:

«Изменения касаются всех пользователей этого тарифа, следовательно, отказаться от них в индивидуальном порядке нет возможности.

Однако вы можете выбрать себе другой тариф самостоятельно на тот, который больше отвечает вашим потребностям…».

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