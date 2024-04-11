У компанії «Lifecell» зробили нову заяву щодо змін тарифів – до чого готуватися всім абонентам мобільного оператора.

У «Lifecell» повідомили, що чекає на абонентів вже найближчим часом, пише Politeka.net.

Так, днями з’явилася інформація, що французький мільярдер Ксав’є Ньєль планує створити в Україні велику телеком-компанію, до складу якої увійдуть оператор lifecell та провайдер домашнього інтернету «Датагруп-Volia».

З цього приводу деякі абоненти lifecell вже почали хвилюватися щодо змін в тарифах:

«lifecell, чи будуть у вас ще якісь акції, зміни в тарифах, запуск нових тарифів? Ксав'є Ньєль планує об'єднати вашого оператора з Воля. Що буде з Лайфселл?».

У Lifecell, відповідаючи на питання, підкреслили, що дана угода ще не завершена.

«Зараз оператор працює у стандартному режимі і надає послуги абонентам», - підкреслили у Lifecell.

Також представниця мобільного оператора повідомила, що наразі інформація про запуск тарифів та зміни відсутня.

«Дані про найближчі зміни не отримували. Якщо буде запуск нових тарифів, то інформація про них буде опублікована на офіційному сайті», - запевнили у «Lifecell».

Зазначимо, річний дохід третього за величиною мобільного оператора України lifecell зріс на 24,4% – до 11,7 млрд грн, прибуток досяг 2,5 млрд грн проти 972,3 млн грн роком раніше. Про це йшлося у звіті оператора за підсумками 2023 року.

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