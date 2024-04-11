В компании «Lifecell» сделали новое заявление об изменении тарифов – к чему готовиться всем абонентам мобильного оператора.

В Lifecell сообщили, что ждет абонентов уже в ближайшее время, пишет Politeka.net.

На днях появилась информация, что французский миллиардер Ксавье Ньель планирует создать в Украине крупную телеком-компанию, в состав которой войдут оператор lifecell и провайдер домашнего интернета «Датагруп-Volia».

По этому поводу некоторые абоненты lifecell уже начали волноваться относительно изменений в тарифах:

«lifecell, будут ли у вас еще какие-нибудь акции, изменения в тарифах, запуск новых тарифов? Ксавье Ньель планирует объединить вашего оператора с Волей. Что будет с Лайфселлом?».

В Lifecell, отвечая на вопросы, подчеркнули, что данное соглашение еще не завершено.

"Сейчас оператор работает в стандартном режиме и предоставляет услуги абонентам", - подчеркнули в Lifecell.

Также представитель мобильного оператора сообщила, что в настоящее время информация о запуске тарифов и изменениях отсутствует.

«Данные о ближайших изменениях не получали. Если будет запуск новых тарифов, то информация о них будет опубликована на официальном сайте», – заверили в Lifecell.

Отметим, годовой доход третьего по величине мобильного оператора Украины lifecell вырос на 24,4% – до 11,7 млрд грн, прибыль достигла 2,5 млрд грн против 972,3 млн грн годом ранее. Об этом говорилось в отчете оператора по итогам 2023 года.

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