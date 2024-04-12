Телекоммуникационная компания «Киевстар» сообщила абонентам, будут ли новые компенсации из-за того, что они получают услуги не в полной мере. Так, абоненты жалуются, что новые вражеские атаки на энергетическую инфраструктуру приводят к отключениям электроэнергии и, как следствие, к отсутствию в том числе домашнего интернета и связи.
«В Харькове из-за проблем со светом полностью отсутствует инет домашний… мобильный несколько часов чуть – понимаю война и, тем не менее, плату снимаете каждый день», – пожаловалась одна из абоненток «Киевстар».
В «Киевстар» на критику ответили, подчеркнув, что компания использует все технические возможности, чтобы обеспечить работу базовых станций в условиях отключения электроэнергии из-за аварий или плановых работ.
«Для предоставления мобильного интернета необходимо больше постоянной мощности для запуска оборудования, которое иногда невозможно задействовать в аварийном режиме, так что приоритет в первую очередь предоставляется "голосу" (мобильной связи), чтобы вы как можно дольше оставались на связи», - пояснили в «Киевстаре» ситуацию.
Также в компании сообщили, ждать ли абонентам новых компенсаций:
«Поскольку ситуация с отключением электроэнергии происходит не по вине компании (форс-мажорные обстоятельства), а из-за военной агрессии и обстрелов энергетической инфраструктуры, то компенсация не предусмотрена».
В свою очередь абонент отметила, что снимать деньги "за воздух" – это слишком.
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