Абоненты мобильного оператора «Киевстар» возмущены очередными изменениями, люди жалуются, что компания просто издевается над ними.

Абоненты «Киевстар» массово жалуются на повысившиеся тарифы и сообщают, что при этом у них нет необходимости пользоваться всеми предлагаемыми услугами.

«Кнопочный телефон, два месяца прошло, как из семидесяти пяти перевели на сто. Сегодня пришла СМС: уже сто двадцать пять. В моем телефоне нет интернета, и я пенсионер. Это просто вы издеваетесь над нами»,

«На мой контракт в кнопочном телефоне тариф подняли, так много услуг, которыми я не смогу пользоваться, а отказаться нельзя – плати, а не пользуйся»,

«К сожалению, мне тоже подняли стоимость. Каждый год переводится на новый тариф. Раньше такого не было. Тариф был несколько лет» , - жалуются абоненты на странице «Киевстар» в Facebook.

В «Киевстар» на фоне жалоб сделали новое заявление о необходимости изменить тарифы. В компании настаивают, что это изменение необходимо для того, чтобы поддерживать работу сети, продолжать строить новые базовые станции и расширять покрытия 4G, а также инвестировать в энергонезависимость сети.

«Стоимость на все услуги и товары растет, но вы платите в этих случаях за тот же объем услуг или товаров. Без этого в 2024 году нам будет сложнее снабжать украинцев надежной связью, расширять покрытие сети и инвестировать в устойчивость и стабильность ее работы», - говорят в «Киевстар».

Также в «Киевстар» объяснили, что если человеку не подходят условия тарифа, стоимость которого выросла, можно выбрать себе другой тариф самостоятельно, изменив тот, который больше отвечает потребностям и возможностям.

Кроме того, в «Киевстар» сообщили, что для абонентов, которым 60 и более лет, компания предлагает специальный тариф только для звонков – "Любовь к родителям".

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