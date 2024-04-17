У телекомунікаційній компанії «Київстар» повідомили причину, з якої абонентам тепер доведеться платити ще більше за послуги оператора.

Мобільний оператор «Київстар» підвищує ціни на понад 20 тарифів передплати і для контрактних тарифів та бізнес-клієнтів. Також зміняться деякі пакетні умови та додаткові послуги.

Про подорожчання «Київстар» повідомляє абонентам за допомогою SMS. Однак, як виявилося, зміни торкнуться навіть такого популярного і недорогого пакета, як «Любов до батьків».

Це тариф, яким користуються клієнти віком від 60 років. Його ключовою відмінністю та перевагою була знижена, порівнюючи з іншими тарифами, вартість.

Однак стара ціна вже залишаєтсья у минулому. Абоненти «Київстар» повідомляють, що їх вже попередили про підвищення і цього тарифу.

«Сьогодні надійшло СМС. З 7 травня Батьківський пакет перейменували на Любов до батьків та ЗБІЛЬШИЛИ вартість зі 100 грн на 150 грн.....ДУЖЕ велика турбота про старих пенсіонерів!», - скаржаться абоненти «Київстар» на офіційній сторінці компанії у Facebook.

У «Київстар» підвтердили, що ціна зміниться.

«Так, дійсно ціна у цьому тарифі змінюється, проте він і зараз залишається одним із найдешевших із можливих варіантів не тільки серед тарифів Київстар, але й загалом по ринку», - відповіли у «Київстар» на скарги.

В компанії наголосили, що «Київстар» довго утримувався від цього кроку, проте зараз оператор «не може не реагувати на економічну ситуації в країні».

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