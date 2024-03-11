Оновлення операційної системи на iPhone це важливий процес, який дозволяє виправити проблеми в роботі смартфона, а також оптимізує процеси і надає нові можливості.

Для того, щоб оновити IPhone до останньої версії iOS знадобиться зовсім небагато часу. До того ж, це зовсім нескладно.

Так, оновити iPhone а до останньої версії iOS можна бездротовим способом.

Перший крок – необхідно сторити резервну копію даних пристрою за допомогою iCloud або комп’ютера.

Наступне, що потрібно зробити – під’єднати пристрій до джерела живлення та підключитись до інтернету Wi-Fi.

Далі треба перейти у меню «Парамерти» - «Загальні» - «Оновлення ПЗ».

Як оновити iPhone до останньої версії.

Якщо при цьому є кілька варіантів оновлення програмного забезпечення для iPhone, необхідно вибрати потрібний. Якщо відображатиметься кнопка «Викачати й інсталювати», її необхідно натиснути, щоб завантажити оновлення.

Далі, що знадобиться – ввести код допуску й вибрати «Інсталювати зараз».

При цьому слід пам’ятати, що якщо на екрані iPhone ввести неправильний код допуску забагато разів, відобразиться попередження щодо вимкнення iPhone. Також може таке статися, що під час оновлення iPhone до останньої версії може з’явитися повідомлення про брак вільного місця на смартфоні.

Як оновити iPhone до останньої версії.

У такому випадку необхідно натиснути «Продовжити», щоб дозволити видалення.

Потім ці програми автоматично інсталюються повторно. Якщо ж натиснути «Скасувати», звільнити місце на смартфоні можна вручну.

Такж користувачам iPhone буде корисно знати, що для того, щоб оновити iPhone до останньої версії можна налаштувати автоматичне оновлення вночі, коли гаджет заряджається.

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