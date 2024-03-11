Обновление операционной системы на iPhone – это важный процесс, который позволяет исправить проблемы в работе смартфона, а также оптимизирует процессы и предоставляет новые возможности.

Для того чтобы обновить IPhone до последней версии iOS понадобится совсем немного времени. К тому же это совсем несложно.

Так, обновить iPhone а до последней версии iOS можно беспроводным способом.

Первый шаг – необходимо снять резервную копию данных устройства с помощью iCloud или компьютера.

Следующее, что нужно сделать, – подключить устройство к источнику питания и подключиться к интернету Wi-Fi.

Далее нужно перейти в меню «Парамерты» – «Общие» – «Обновление ПО».

Как обновить iPhone до последней версии.

Если есть несколько вариантов обновления программного обеспечения для iPhone, необходимо выбрать нужный. Если отображается кнопка «Скачать и установить», ее необходимо нажать, чтобы загрузить обновление.

Далее, что понадобится – ввести код допуска и выбрать «Установить сейчас».

При этом следует помнить, что если на экране iPhone ввести неправильный код допуска слишком много раз, отобразится предупреждение об отключении iPhone. Также может произойти, что при обновлении iPhone до последней версии может появиться сообщение о нехватке свободного места на смартфоне.

Как обновить iPhone до последней версии

В таком случае нужно нажать «Продолжить», чтобы разрешить удаление.

Затем эти программы автоматически устанавливаются повторно. Если же нажать «Отмена», освободить место на смартфоне можно вручную.

Также пользователям iPhone будет полезно знать, что для обновления iPhone до последней версии можно настроить автоматическое обновление ночью, когда гаджет заряжается.

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