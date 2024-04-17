В телекоммуникационной компании «Киевстар» сообщили причину, по которой абонентам теперь придется платить еще больше за услуги оператора.

Мобильный оператор «Киевстар» повышает цены более чем на 20 тарифов предоплаты, для контрактных тарифов и бизнес-клиентов. Также изменятся пакетные условия и дополнительные услуги.

О подорожании «Киевстар» сообщает абонентам посредством SMS. Однако, как оказалось, изменения коснутся даже такого популярного и недорогого пакета, как Любовь к родителям.

Это тариф, которым пользуются клиенты от 60 лет. Его ключевым отличием и преимуществом была пониженная, по сравнению с другими тарифами, стоимость.

Однако старая цена уже остается в прошлом. Абоненты «Киевстар» сообщают, что их уже предупредили о повышении этого тарифа.

«Сегодня пришло СМС. С 7 мая Родительский пакет переименовали в Любовь к родителям и УВЕЛИЧИЛИ стоимость со 100 грн на 150 грн.....Очень большая забота о старых пенсионерах!», - жалуются абоненты «Киевстар» на официальной странице компании в Facebook.

В «Киевстаре» подтвердили, что цена изменится.

«Да, действительно, цена в этом тарифе меняется, однако он и сейчас остается одним из самых дешевых из возможных вариантов не только среди тарифов Киевстар, но и в целом по рынку», - ответили в «Киевстар» на жалобы.

В компании подчеркнули, что «Киевстар» долго удерживался от этого шага, однако сейчас оператор «не может не реагировать на экономическую ситуацию в стране».

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