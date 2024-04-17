Помітити «прослушку» через мобільного оператора або спеціальний пристрій, що перехоплює дзвінки практично неможливо, але існують способи, як захистити свій смартфон.

Під час прослуховування смартфону, під загрозою опиняються всі профілі в соцмережах, приватна інформація і навіть банківські рахунки власника гаджету. Найгірше те, що отримати доступ до смартфону не так вже й складно, як багато хто думає.

Найчастіше шахраї отримують доступ до смартфону за допомогою програмного забезпечення, яке підтримує віддалене керування. Саме тому фахівці закликають ні в якому разі не відкривати підозріли листи в email або повідомлення від незнайомців в месенджерах і через SMS. Також не слід завантажувати ненадійні, сумнівні додатки.

Звичайно не варто робити необдуманих дій, які допоможуть шахраям отримати доступ до вашого смартфону. Зокрема, краще не підключатися до незахищеним або незнайомим бездротових мереж, не не дивитися зображення і QR-коди, надіслані незнайомими користувачами.

Про ще один захист від прослуховування повідомили в компанії мобільного оператора «Lifecell».

Так, щоб захистити свої голосві повідомлення від прослуховування сторонніми, можна використовувати СуперПароль.

СуперПароль — це особистий пароль для підключення, відключення та управління послугами lifecell.

Для того, щоб увімкнути СуперПароль та захистити повідомлення від прослуховування, необхідно зателефонувати до с «Автовідповідача» за номером 5000 та обрати меню «Налаштування».

І ще одна порада від фахівців – необхідно обов’язково переглянути список встановлених програм і видалити все, що не було вами встановлено.

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