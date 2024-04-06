Телефон на будь-якій платформі, включаючи Android, зараз є персональним пристроєм, доступ до даних якого має тільки його власник.

Однак, за певних обставин, конфіденційність телефону може бути порушена наявністю прослуховування телефонних розмов.

У ході статті ми обговоримо виявлення та відключення цього типу стеження за допомогою можливостей програмного забезпечення.

Як знайти та вимкнути прослуховування на Android?

Умовно процедуру відключення прослуховування та стеження за мобільним телефоном слід розділити на два етапи, які складаються з пошуку небажаного програмного забезпечення та подальшого видалення знайдених програм.

Основною ознакою прослуховування телефону, хоча й неточним, є швидкий розряд батареї смартфона, навіть коли пристрій заблоковано.

Одним з найбільш точних показників прослуховування є шум, коли телефон знаходиться поряд з іншими пристроями.

Останньою з основних ознак є те, що телефон працює повільно і без явного навантаження.

Якщо після встановлення будь-якої сторонньої програми на телефоні з'явилася одна або кілька ознак потрапляння, повне її видалення, швидше за все, допоможе вирішити проблему.

Щоб уникнути проблем у майбутньому, обов'язково завантажуйте програмне забезпечення на телефон із надійних джерел та уважно читайте список необхідних дозволів під час встановлення.

Перезавантажте телефон. У всіх сучасних смартфонах є засоби екстреного очищення, що дозволяють відновити правильну роботу.

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