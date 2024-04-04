Эксперты рассказали, как предотвратить проникновение хакеров в ваш телефон.

Смягчение ущерба от утечки данных из телефона зависит от принятия превентивных мер и изменения ваших онлайн-привычек.

Ниже приведены несколько безболезненных способов изменить свои привычки в Интернете и защитить личные данные телефона от взлома в будущем.

Подумайте о том, как вы делитесь личной информацией из телефона. Каждый знает кого-то, кто склонен вести хронику мельчайших подробностей своего существования в выбранной ими социальной сети.

Но чрезмерное разглашение также может выглядеть как предоставление слишком большого количества личных данных в формах регистрации в телефоне учетной записи или публикация общедоступных фотографий себя и своей семьи.

Улучшите свою процедуру обеспечения конфиденциальности телефона в Интернете. Слабые пароли часто составляют основную часть записей об утечках данных, и, хотя они никому не нравятся, они используются для защиты учетных записей большинства людей в Интернете.

Возьмите за привычку использовать менеджер паролей из телефона, сохранять ключи доступа на своих устройствах и включать многофакторную аутентификацию в своих учетных записях, чтобы повысить свои шансы избежать последствий будущей утечки данных из телефона.

Организуйте свою жизнь в Интернете, чтобы предотвратить кражу личных данных из телефона.

Чтобы не стать жертвой преступлений, связанных со взломом телефона или с использованием личных данных, вызванных утечкой данных, рекомендуется периодически читать выписки по своей кредитной карте и следить за своим кредитным отчетом.

Знание вашего финансового положения может помочь вам обнаружить любую мошенническую деятельность, связанную с преступлениями против личных данных в телефоне, прежде чем она выйдет из-под контроля.

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