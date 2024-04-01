Многие пользователи могут столкнуться с ситуацией, когда их телефоны начинают тормозить или зависать.

В этом случае большинству из них ничего не остается, как прибегнуть к полному сбросу телефона.

Кажется, это хорошая идея. Тем не менее, пользователи телефонов не понимают, как сбросить настройки iPhone до заводских, главным образом потому, что они не делали этого раньше.

Что еще более важно, они опасаются, что данные на телефонах iPhone могут быть повреждены в результате их ошибочной работы.

Сброс телефона до заводских настроек — это настолько простой способ полностью перезагрузить устройство, что его можно выполнить дома бесплатно.

Если ваш телефон iPhone внезапно начинает работать медленно или нагревается без причины, попробуйте выполнить сброс телефона до заводских настроек.

Действия по обычной перезагрузке iPhone с функцией Face ID.

Удерживайте одновременно кнопку уменьшения/увеличения громкости и боковую кнопку (увеличение громкости также работает, но при этом можно случайно сделать снимок экрана, поэтому кнопка «вниз» более проста).

Подождите, пока не появится ползунок выключения , перетащите его вправо, чтобы выключить iPhone.

После выключения телефона подождите около 30 секунд, прежде чем снова нажать и удерживать боковую кнопку.

Чтобы выполнить полный сброс телефонов iPhone до заводских настроек, вы можете сделать это прямо из настроек. В этом случае вы должны запомнить пароль своего iPhone и заранее сделать резервную копию.

Откройте «Настройки » > «Основные» > «Перенос или сброс настроек iPhone» > «Удалить все содержимое и настройки» . Введите пароль, чтобы начать удаление всех данных на iPhone.

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