Сначала воспользуйтесь самым главным способом, если проблема не глобальная и экран вы не разбили или повредили.

Когда экран вашего мобильного телефона перестает реагировать на ваше прикосновение, может показаться, что единственное решение - обратиться в сервисный центр. Однако перед этом вам стоит убедиться, действительно проблема так радикальна или вы можете самостоятельно ее решить, не потратив лишние средства.

Если телефон перестал отвечать на ваши прикосновения, возможно дело не только в повреждениях экрана, но и в банальном зависании смартфона, ошибке или дело, связанное с программными или аппаратными сбоями. Есть несколько подробных методов решения этой проблемы.

Сначала воспользуйтесь самым главным способом, если проблема не глобальная и экран вы не разбили или повредили – перезагрузите телефон. Выключите его и подождите несколько секунд, после включите тем же способом. Если проблема в зависании, то это поможет вернуться к привычному использованию устройства.

Проблема также может быть связана в неправильной установке или в неправильной модели защитного стекла. Попробуйте снять защитные аксессуары и проверьте, помогло ли это в восстановлении нормальной работы сенсорной панели.

Может помочь запуск в безопасном режиме. Сначала вы также завершаете работу смартфона, а затем проводите запуск тем способом, который доступен для типа вашего устройства в зависимости от производителей. Безопасный режим запускает телефон без всех скачанных вами программ и приложений, доступны только те, что были предустановлены.

Также важно убедиться, что работает или не работает весь экран вашего смартфона, то есть, нужно провести обычный тест экрана, можно воспользоваться встроенными диагностическими инструментами для тестирования. Это позволит определить неисправные участки и, возможно, найти их причину.

Если же перезагрузка, очистка и безопасный режим не помогли вам вернуть работу сенсорной панели, тогда следует обратиться в сервис для полной диагностики и устранения проблемы.

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