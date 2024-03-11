Из этой статьи вы узнаете, как отключить PIN-код, защищающий SIM-карту вашего Android.

Чтобы отключить блокировку SIM-карты, необходимо правильно ввести PIN-код в телефоне.

Итак, инструкция, как удалить PIN-код на телефоне Android.

Для начала откройте настройки вашего Android.Нажмите значок шестеренки на панели приложений.

Он также может находиться на главном экране или на панели уведомлений.

Затем нажмите «Безопасность».

Возможно, вам придется прокрутить вниз, чтобы найти раздел «Безопасность» . Опция также может иметь другое название в зависимости от вашей модели.

Нажмите «Настроить блокировку SIM-карты».

Прокрутите вниз и нажмите «Настроить блокировку SIM-карты», чтобы удалить PIN-код на телефоне Android. Он находится под заголовком «Блокировка SIM-карты».

Выберите свою SIM-карту. Откроется настройки безопасности вашей SIM-карты. Если SIM-карта защищена PIN-кодом, рядом с надписью «Заблокировать SIM-карту» появится галочка.

Нажмите «Заблокировать SIM-карту».

Коснитесь ползунка рядом с надписью «Блокировать SIM-карту», ​​чтобы заблокировать карту. Появится всплывающее окно.

Введите текущий PIN-код и нажмите «ОК».

PIN-код представляет собой число, состоящее из 4–8 цифр. Если вы не знаете PIN-код, возможно, вы сможете получить его у своего мобильного оператора, чтобы потом удалить PIN-код на телефоне Android.

Если PIN-код принят, флажок в поле «Блокировать SIM-карту» исчезнет. Это означает, что PIN-код удален.

Постарайтесь не угадывать PIN-код, так как у вас есть только 3 попытки, чтобы правильно его подобрать.

Если вы введете PIN-код неправильно 3 раза, вы не сможете повторить попытку.

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