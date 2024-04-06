Однако при определенных обстоятельствах конфиденциальность телефона может быть нарушена наличием прослушивания телефонных разговоров.
В ходе статьи мы обсудим обнаружение и отключение этого типа слежки с помощью возможностей программного обеспечения.
Как найти и отключить прослушку на Android?
Условно процедуру отключения прослушки и слежки за мобильным телефоном следует разделить на два этапа, которые состоят из поиска нежелательного ПО и последующего удаления найденных приложений.
Основным признаком прослушки телефона, хотя и самым неточным, является быстрый разряд батареи смартфона, даже когда устройство заблокировано.
Одним из наиболее точных показателей прослушки является наличие шума, когда телефон находится рядом с другими устройствами.
Последним из основных признаков является то, что телефон работает медленно и без явной нагрузки.
Если после установки какого-либо стороннего приложения на телефоне появился один или несколько признаков попадания, полное его удаление, скорее всего, поможет решить проблему.
Чтобы избежать проблем в будущем, обязательно загружайте программное обеспечение на телефон из надежных источников и внимательно читайте список необходимых разрешений во время установки.
Перезагрузите телефон. Во всех современных смартфонах есть средства экстренной очистки, позволяющие возобновить правильную работу.
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