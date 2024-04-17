Заметить «прослушку» через мобильного оператора или специальное перехватывающее звонки устройство практически невозможно, но существуют способы, как защитить свой смартфон.

Во время прослушивания смартфона под угрозой оказываются все профили в соцсетях, частная информация и даже банковские счета владельца гаджета. Хуже всего то, что получить доступ к смартфону не так уж сложно, как многие думают.

Чаще всего мошенники получают доступ к смартфону с помощью программного обеспечения, поддерживающего удаленное управление. Именно поэтому специалисты призывают ни в коем случае не открывать подозрительные письма в email или сообщения от незнакомцев в мессенджерах и через SMS. Также не следует скачивать ненадежные, сомнительные приложения.

Конечно, не стоит совершать необдуманных действий, которые помогут мошенникам получить доступ к вашему смартфону. В частности, лучше не подключаться к незащищенным или незнакомым беспроводным сетям, не смотреть изображения и QR-коды, присланные незнакомыми пользователями.

Об еще одной защите от прослушивания сообщили в компании мобильного оператора Lifecell.

Так, чтобы защитить свои голосовые сообщения от прослушивания посторонними можно использовать СуперПароль.

СуперПароль – это личный пароль для подключения, отключения и управления услугами lifecell.

Для того, чтобы включить СуперПароль и защитить сообщения от прослушивания, необходимо позвонить в «Автоответчик» по номеру 5000 и выбрать меню «Настройки».

И еще один совет от специалистов – необходимо обязательно просмотреть список установленных программ и удалить все, что не было установлено лично вами.

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