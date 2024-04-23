В «Киевстар» сделали важное объяснение для абонентов, которые столкнулись с новыми проблемами со связью.

В телекоммуникационной компании «Киевстар» отреагировали на жалобу по поводу проблем со связью в результате вражеских атак.

«Вы снимаете деньги, если два месяца не обслуживаете регион?... Деньги собирают умело, а кто будет ремонтировать связь в Сумской области? Или там люди не живут? Или им деньги за тариф не снимают? У вас есть совесть вообще?!», - возмущенно сообщила одна из абоненток «Киевстар» на официальной странице компании в Facebook.

В «Киевстар» заверили, что со стороны компании будет делаться все возможное для улучшения качества сети.

«Базовая станция в городе Середина-Буда была повреждена в результате обстрелов. Делаем все возможное, чтобы восстановить связь в ближайшее время», - отметили в «Киевстаре».

Также в компании сообщили, как в таком случае сохранить деньги:

"Вы можете временно приостановить номер или перевести деньги на другой номер, пока связь не будет восстановлена".

Заявку на приостановку обслуживания все абоненты «Киевстар» могут оформить в онлайн-чате, в ближайшем магазине Киевстар или по номеру 466.

«Контрактным абонентам рекомендуем для этого воспользоваться приложением Мой Киевстар», – говорится на сайте компании.

Остановка/обновление обслуживания номера происходит в течение 15-30 минут.

Также следует знать, что услуга бесплатна для абонентов подписки, а для контрактных абонентов ее стоимость – 10 грн/мес.

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