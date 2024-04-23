В «Lifecell» зробили пояснення, яке може стати у нагоді багатьом абонентам. Так, одни з абонентів звернув увагу на дивне списання грошей з його рахунку.

«Ви що знущаєтеся, у мене активна послуга управлінням пакетом послуг на один день, на якій підставі ви списуєте гроші?».

У «Lifecell» відповіли, що денна оплата існує для того, щоб при недостатній сумі для оплати тарифу абоненти завжди залишались на зв'язку.

«Якщо Ви бажаєте, у деяких тарифах можливо відключити оплату на день за допомогою комбінації *103#», - наголосили в «Lifecell».

У свою чергу абонент підкреслив:

«В тому то і справа, що вона в мене відключена».

У «Lifecell» пояснили, як діяти в такому випадку: «якщо денний пакет відключений, то важливо перевірити витрати за номером телефону».

Абонент у свою чергу поскаржився на послугу, яка йому не потрібна: «що це за 99 мб, вони мені не потрібні від слова зовсім, як відключити це».

Відповілиючи, представниця «Lifecell» зауважила, що сплата доступу до інтернету за стандартною тарифікацією відбувається по факту користування.

«Якщо немає користування, то і сплати також», - пояснили у «Lifecell».

Додамо, раніше стало відомо, що мобільний оператор lifecell розширив перелік країн, в яких його абонентам доступний 5G. Наразі цей список налічує 47 країн.

Останні новини України:

Номер телефону можуть вкрасти: "Київстар" попередив абонентів.

Як відрізнити справжній антивірус для смартфона і ПК від підробки.

Без зв'язку та Інтернету: "Київстар" зробив заяву, яка стосуєтсья всіх абонентів.