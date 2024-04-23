В Lifecell сделали объяснение, которое может пригодиться многим абонентам. Так, одни из абонентов обратил внимание на странное списание денег с его счета.

«Вы что издеваетесь, у меня активная услуга управлением пакетом услуг на один день, на каком основании вы списываете деньги?».

В Lifecell ответили, что дневная оплата существует для того, чтобы при недостаточной сумме для оплаты тарифа абоненты всегда оставались на связи.

«Если Вы хотите, в некоторых тарифах можно отключить оплату в день с помощью комбинации *103#», - отметили в «Lifecell».

В свою очередь абонент подчеркнул:

«В том-то и дело, что она у меня отключена».

В Lifecell объяснили, как действовать в таком случае: если дневной пакет отключен, то важно проверить расходы по номеру телефона.

Абонент в свою очередь пожаловался на услугу, которая ему не нужна: "что это за 99 мб, они мне не нужны от слова совсем, как отключить это".

Отвечая, представитель Lifecell отметила, что оплата доступа в интернет по стандартной тарификации происходит по факту пользования.

«Если нет пользования, то и оплаты тоже», – объяснили в «Lifecell».

Добавим, ранее стало известно, что мобильный оператор lifecell расширил список стран, в которых его абонентам доступен 5G. В настоящее время этот список насчитывает 47 стран.

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