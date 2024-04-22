У телекомунікаційній компанії «Київстар» зробили важливе зваернення до українців стосовно великої небезпеки та як захиститись.

У компанії «Київстар» попередили своїх абонентів про небезпеку для номерів, пише Politeka.net.

У «Київстар» підкреслили, що мобільний номер – це ключ доступу до важливих даних людини. До мобільних додатків, особистих та банківських кабінетів, тощо.

«Саме тому шахраї можуть намагатися його вкрасти», - попередили у «Київстар.

Компанія наголосила, що робить все можливе, щоб зберегти дані своїх абонентів, але злочинці вигадують різні схеми.

« Наприклад, просять набрати певну комбінацію цифр, що спричиняє блокування номера. А згодом отримують дублікат вашої SIM-картки», - пояснили у «Київстар», як працює одна зі схем негідників.

Також у «Київстар» повідомили абонентам, як можна захистити свій номер телефону.

Так, серед методів захисту – прив’язка номеру телефону до паспортних даних.

Також абоненти «Київстар», щоб захиститись від крадіжни комеру телефону можуть перейти на контрактне обслуговування.

Ще один крок до безпеки для номеру – відключення послуги віддаленої заміни SIM-карти.

У «Київстар» наголосили на необхідності реєстрації в онлайн-кабінеті мобільного оператора і встановленні пін-коду на SIM-карти зі складним паролем.

«Прості дії допоможуть вберегтись від шахраїв», - підкреслили у «Київстар».

Таким чином, пояснюють у «Київстар» абоненти можуть захистити все, що пов'язано з їхнім номером: доступ до онлайн-банкінгу, акаунтів у соцмережах, мобільних додатках тощо.

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