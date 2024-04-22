В телекоммуникационной компании «Киевстар» сделали важное обсуждение украинцев относительно большой опасности и как защититься.

В компании Киевстар предупредили своих абонентов об опасности для номеров, пишет Politeka.net.

В «Киевстар» подчеркнули, что мобильный номер – это ключ доступа к важным данным человека. К мобильным приложениям, личным и банковским кабинетам и т.д.

«Именно поэтому мошенники могут пытаться его украсть», – предупредили в "Киевстар".

Компания подчеркнула, что делает все возможное, чтобы сохранить данные своих абонентов, но преступники придумывают разные схемы.

«Например, просят набрать определенную комбинацию цифр, что приводит к блокировке номера. А потом получают дубликат вашей SIM-карты», - объяснили в «Киевстар», как работает одна из схем негодяев.

Также в «Киевстар» сообщили абонентам, как можно защитить свой номер телефона.

Так, среди методов защиты – привязка номера телефона к паспортным данным.

Также абоненты «Киевстар», чтобы защититься от кражи телефона, могут перейти на контрактное обслуживание.

Еще один шаг к безопасности номера – отключение услуги удаленной замены SIM-карты.

В «Киевстар» отметили необходимость регистрации в онлайн-кабинете мобильного оператора и установке пин-кода на SIM-карты со сложным паролем.

«Простые действия помогут уберечься от мошенников», - подчеркнули в «Киевстаре».

Таким образом, объясняют в «Киевстар», абоненты могут защитить все, что связано с их номером: доступ к онлайн-банкингу, аккаунтам в соцсетях, мобильных приложениях и т.д.

Последние новости Украины:

Как отличить настоящий антивирус для смартфона и ПК от подделки.

Без связи и Интернета: "Киевстар" сделал заявление, которое касается всех абонентов.

"Киевстар" на фоне повышения тарифов объявил о нововведениях.