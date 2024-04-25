В телекомунікаційній компанії «Київстар» пояснили абонентам важливий нюанс щодо оплати за свої послуги.

Так, в компанії «Київстар» пояснили, коли абонентам необхідно бути готовими до списання грошей.

Таким чином мобільнийоператор відреагував на запитання однієї з абоненток:

«Поясніть, будь ласка, чому у всьому світі місяць це 30-31 день (лютий виключення), а у вас місяць це 27 днів? Я заплатила 3 квітня по тарифу та ось вже 30 треба буде знову платити?».

У «Київстар» наголосили, що на передплаті пакет послуг по тарифу надається не на календарний місяць, а на 4 тижні/28 днів.

Однак ще одна клієнтка заперечила: «А раніше надавали на календарний місяць ...,а тепер вирішили таким чином просто мати ще собі деякий дохід ....,ось така арифметика".

Відповідаючи на це зауваження, у «Київстар» запевнили, що таку модель тарифікації використовують усі оператори.

«Проте ми пропонуємо тарифи з різним принципом оплати. Наприклад, тарифи на умовах договору та тарифи "Все разом" діють місяць….», - повідомила представниця «Київстар».

Додамо, раніше в «Київстар» повідомили, що з 30 квітня зміниться вартість роумінгових послуг для всіх абонентів Київстар, які перебувають в Монголії.

Також цих абонентів попередили, що не будуть доступними послуги: «Суперсила Роумінг», пакети «Ідеальний роумінг» та «Комфортний роумінг», а також «IoT Роумінг».

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