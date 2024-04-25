В телекоммуникационной компании «Киевстар» объяснили абонентам важный нюанс по оплате за свои услуги.

Так, в компании Киевстар объяснили, когда абонентам необходимо быть готовыми к списанию денег.

Таким образом мобильный оператор отреагировал на вопросы одной из абоненток:

«Объясните, пожалуйста, почему во всем мире месяц это 30-31 день (февраль исключения), а у вас месяц это 27 дней? Я заплатила 3 ​​апреля по тарифу и вот уже 30 нужно будет снова платить?».

В «Киевстар» отметили, что на подписке пакет услуг по тарифу предоставляется не на календарный месяц, а на 4 недели/28 дней.

Однако еще одна клиентка возразила: «А раньше предоставляли на календарный месяц…, а теперь решили таким образом просто иметь еще себе некоторый доход…., вот такая арифметика».

Отвечая на это замечание, в «Киевстаре» заверили, что такую ​​модель тарификации используют все операторы.

«Однако мы предлагаем тарифы с разным принципом оплаты. К примеру, тарифы на условиях договора и тарифы "Все вместе" действуют месяц….», - сообщила представительница «Киевстар».

Добавим, ранее в «Киевстар» сообщили, что с 30 апреля изменится стоимость роуминговых услуг для всех абонентов Киевстара, находящихся в Монголии.

Также этих абонентов предупредили, что не будут доступны услуги: «Суперсила Роуминг», пакеты «Идеальный роуминг» и «Комфортный роуминг», а также «IoT Роуминг».

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