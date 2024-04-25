В «Lifecell» розповіли абонентам важливу інформацію стосовно eSIM – технології, яка стрімко набирає популярності серед провідних брендів смартфонів та користувачів.

Слід знати, що eSIM — це цифрова SIM-картка, що відповідає галузевим стандартам і дає змогу активувати стільниковий план оператора зв’язку без використання фізичної SIM-картки.

В «Lifecell» роз’яснили абонентам, чим eSim краще за звичайну Sim. Так, один з абонентів «Lifecell» зазначив, що краще б мобільний оператор взагалі не користувався eSIM, мовляв «вони набагато гірші за звичайні».

Однак в компанії заперечили і повідомили, що у використанні eSim є свої переваги.

Так, в «Lifecell» підкреслили, що не потрібно переставляти сімку при перетині кордонів (на одну eSim можливо завантажити декілька профайлів, тобто при активації нової карти за кордоном не буде необхідності переставляти Sim, а лише перемикати у налаштуваннях).

Крім того, eSim неможливо фізично пошкодити, а отже не треба робити заміну/відновлення номера.

Ще одна перевага - можна закачати декілька eSiM номерів на один смартфон.

«Але одночасно працювати буде лише 1, інші будуть у режимі "вимк", - додали у «Lifecell».

Зазначимо, щоб встановити, абоненту необхідний смартфон або інший пристрій, що підтримує технологію eSIM.​​

Вартість буде такою ж самою, як і для фізичної SIM-картки та тарифу, який обере абонент.

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