В «Lifecell» рассказали абонентам важную информацию о eSIM – технологии, стремительно набирающую популярность среди ведущих брендов смартфонов и пользователей.

Следует знать, что eSIM — это цифровая SIM-карта, соответствующая отраслевым стандартам и активирующая сотовый план оператора связи без использования физической SIM-карты.

В «Lifecell» разъяснили абонентам, чем eSim лучше обычной Sim. Так, один из абонентов «Lifecell» отметил, что лучше бы мобильный оператор вообще не пользовался eSIM, мол «они намного хуже обычных».

Однако в компании возразили и сообщили, что в использовании eSim есть свои преимущества.

Так, в Lifecell подчеркнули, что не нужно переставлять симку при пересечении границ (на одну eSim возможно загрузить несколько профайлов, то есть при активации новой карты за границей не будет необходимости переставлять Sim, а только переключать в настройках).

Кроме того, eSim невозможно физически повредить, а следовательно не нужно производить замену/восстановление номера.

Еще одно преимущество – можно закачать несколько eSiM номеров на один смартфон.

«Но одновременно работать будет только 1, остальные будут в режиме "выкл", - добавили в Lifecell.

Отметим, чтобы установить, абоненту необходим смартфон или другое устройство, поддерживающее технологию eSIM.

Стоимость будет такой же, как и для физической SIM-карты и тарифа, который выберет абонент.

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