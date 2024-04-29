В компании Киевстар сообщили своим абонентам не самые оптимистичные новости – с 30 апреля некоторые услуги изменятся в цене.

Так, будут обновлены условия роуминга, пишет Politeka.net.

Это будет касаться абонентов «Киевстар», находящихся в Монголии. Стоимость услуг будет следующей: исходящие звонки на номера Украины и страны пребывания, а также все входящие звонки – 150 грн/мин, SMS-сообщение будет стоить 15 грн/SMS, а Интернет – 20 грн/50 КБ.

Кроме того, в «Киевстар» подчеркивают, что также для абонентов в Монголии не будут доступны услуги: «Суперсила Роуминг», пакеты «Идеальный роуминг» и «Комфортный роуминг», а также «IoT Роуминг».

Добавим, согласно официальным данным, в течение 2023 года за границей регистрировались в роуминге 8,1 млн. абонентов Киевстар.

«Из них почти 3 млн пользовались услугой «Роуминг как дома» по таким же тарифам, как и в Украине», - сообщили в компании.

Пятерка стран по количеству абонентов Киевстар, которые находились в роуминге на протяжении 2023 года, выглядит следующим образом: Польша – 3,7 млн, Германия – 1,5 млн;, Румыния – 1,1 млн, Чехия – 1 млн, Венгрия – 0 ,8 млн.

В «Киевстар» подчеркнули, что услуга «Роуминг как дома» очень популярна среди абонентов, и планируется ее дальнейшее развитие в течение 2024 года.

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