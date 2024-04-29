Зміни, про які телекомунікаційна компанія «Київстар» попередила своїх абонентів, почнуть діяти вже на цьому тижні.

Компанія «Київстар» повідомила своїм абонентам про ще одні зміни.

Вже з 1 травня вони відбудуться в Суперсилі Домашній Інтернет для деяких абонентів передплати.

«З 1 травня Суперсила Домашній Інтернет буде доступною для тарифів передплати ТВІЙ Оптимум та LOVE UA Сила, а для тарифу ТВІЙ Максимум ця Суперсила не надаватиметься», - попередили в «Київстар».

У «Київстар» також нагадали абонентам, що кожен може вибрати один із тарифів ВСЕ РАЗОМ, куди включено одразу три послуги: мобільний зв’язок, Домашній Інтернет та ТВ-пакет.

«Лінійка ВСЕ РАЗОМ дозволяє економити до 50% вартості всіх трьох послуг, порівняно із вартістю оплати кожної окремо та оплачувати тариф одним платежем», - пояснили у «Київстар».

Нагадаємо, що раніше «Київстар» попередив про підвищення цін на послуги. Для деяких тарифів передплати вони відбулися вже з 9 квітня.

Для контрактних тарифів і бізнес-клієнтів, а також для абонентів Домашнього Інтернету та лінійки Все разом ціни зростуть з 1 травня.

Також у "Київстар" повідомляли, що у зв’язку з підвищенням тарифів нашими міжнародними партнерами в Монголії, зміниться вартість роумінгових послуг для всіх абонентів Київстар, які перебувають в цій країні.

Це станеться 30 квітня.

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